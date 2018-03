Acereros despluma a Pericos en pretemporada

Puebla

Racimo de cinco carreras en la parte baja del cuarto rollo, fue suficiente para que los Acereros de Monclova cobraran pronta revancha y terminaran por desplumar a los Pericos de Puebla por pizarra de 10 carreras a 4, ello al llevarse a cabo el segundo duelo de pretemporada de ambos conjuntos la tarde del jueves en el Parque de los Hermanos Serdán.

Compromiso en el que los norteños abrieron el marcador desde el ocaso del primer inning, gracias al palo de vuelta entera cortesía de Matt Clark, que sacudió la serpentina del abridor, Ryan Pérez, que con el 1-0, marcó el inicio de la debacle poblana que nunca pudo reponerse del daño.

Monclova continuó el ataque en el cierre del tercer capítulo, donde un doblete productor de Manny Rodríguez, imparable de Clark, otro doble de Delmon Young y hit de Jesse Castillo, dejaron el 4 por 0 en el luminoso ante la mirada atónita de la fanaticada esmeralda, que de nueva cuenta, se dejó entrever en las tribunas del coso angelopolitano.

Al cerrarse la cuarta tanda, los dirigidos por Dan Firova tomaron de nueva cuenta el control a la ofensiva, donde bajo el comando de Jemely Weeks, que pegó otro jonrón, incrementaron su cuota de manera dramática con rally de cinco rayitas para sentenciar el encuentro por anticipado con el 9 a 0 que fue lapidario.

Pericos logró quitarse la blanqueada en el amanecer del quinto inning, siendo el ex de Tijuana, Bernardo Heras, quien con imparable al central, mandó al home a Óscar Sanay, que así, colocó el 9-1 que no entusiasmó absolutamente a nadie, ya que el daño estaba hecho y no hubo cómo responder.

Acereros cerró su foja en la conclusión de la quinta entrada con un elevado de sacrificio de Rylan Sandoval, que así, sentenció el 10 por 1, que Pericos buscó hacer aún más decoroso tras contribuir con tres más a su causa, cortesía de Miguel Guzmán y Jorge Flores, que así decretaron el 10 a 4 final.

El triunfo fue para Josh Lowey, que en labor de tres entradas, no recibió daño alguno, lo que deja la serie entre hermanos con un empate momentáneo, mismo que tendrá revancha este viernes, cuando a partir de las 19:00 horas, dichos conjuntos se vean las caras en Xalapa, Veracruz, en el inicio de la gira que sostendrán como parte de su preparación.

AMV