Explota ofensiva de Matamoros

Matamoros, Coahuila

Espectacular ofensiva de Contadores de Matamoros de 20 imparables, 3 de ellos cuadrangulares, le dieron la victoria 18-9 sobre Orioles de Gómez Palacio, para así ponerse arriba 1-0 en la serie por el gallardete en la Liga Mayor de Beisbol de La Laguna.

El partido se desarrolló ante un lleno en el parque Horacio Piña de Matamoros, Coahuila, donde los espectadores vieron una lluvia de batazos.

Y es que la verdad, poco traían en la esférica los abridores, Armando Huerta fue atacado en la misma primera entrada con rally de 5 anotaciones; cuadrangular de Isaías Ascencio de dos carreras y doble de tres anotaciones de Miguel Reyes, pusieron el juego 5-1, ya que Orioles había hecho una gracias a imparable de Wallys de la Cruz.

Los de Gómez Palacio no bajaron los brazos y en la quinta cerraron el partido con rally de 3 carreras, ya ante el derecho José López Cruz, quien había relevado a Carlos Sosa.



La ventaja parecía definitiva, sobre todo a la altura de la tercera, cuando Matamoros puso el juego 7-2, pero un aceptable relevo de Guillermo Figueroa le permitió a Orioles regresar anotando una en la cuarta gracias a cuadrangular de Nahim Núñez, los locales recuperaron la anotación recibida en el cierre de dicho episodio con el segundo homerun, en la tarde de Isaías Ascencio.

El rally inicio con 5 imparables consecutivos, produciendo Narciso Torres, Wallys de la Cruz e Isidro Rocha, una entrada después los gomezpalatinos tomaron la ventaja con dos anotaciones producidas por doblete de Narciso Torres y batazo al cuadro de Evaristo Mena, lo que marcó la salida de Iván Rivera, quien dejaba el juego perdido.

La séptima fue fatídica para Orioles, pues Matamoros concretó racimo de 10 anotaciones, con un out, Alberto Rodríguez empató el juego con cuadrangular solitario tras base por bolas a Andrés Hernández, Jesús Mercado tomó el lugar de Figueroa pero no pudo sacar out en 4 bateadores, permitiendo 3 incogibles y un golpe, tomando su lugar Carlos Castañeda, quien también fue castigado.

Doblete de Juan Mario Pérez puso el juego 11-8, el ataque continuó con golpe a Cuauhtémoc Rocha, para dejar la mesa puesta para batazos productores de Miguel Reyes y Adolfo Hernández para poner el juego 18-9, losa que sería ya muy pesada para los gomezpalatinos, quienes ya no pudieron descifrar los disparos de Francisco Rivera, quien se anotó el triunfo en labor de dos entradas donde enfrentó a 7 bateadores sin permitir daño.

La derrota fue para Guillermo Figueroa en labor de relevo, lanzó 4 dos tercios permitiendo 4 carreras, durante el juego se conectaron 36 hits, cuatro de ellos cuadrangulares.









LMG