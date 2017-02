¿Quién más no jugará el Clásico Mundial con México?

Ciudad de México

Así como es muy esperado conocer el roster de tu país para el Clásico Mundial, se sabe que hay que esperar para conocer los jugadores que se van a salir de la lista antes de que arranque el torneo. México ya tuvo su primera baja y probablemente habrá más. Aunque esperemos que no sea así.

Khris Davis confirmó en una entrevista con el periódico San Francisco Chronicle, que no va a jugar con la selección mexicana. Estas fueron sus palabras: "No voy a poder participar porque tengo algunos problemas de timing (a la hora de batear). Tengo que quedarme aquí (en el campo de entrenamiento de los Atléticos). Tienes que tomarte muchos días fuera de aquí (si participas en el Clásico) y mi enfoque principal está en mi desempeño con la organización y quiero empezar con el pie derecho este año".

Problemas en la forma en que se siente a la hora de batear son los que provocaron que Davis se hiciera a un lado y le avisara al mánager del equipo, Édgar González, que declinaba la invitación.

Según sus palabras, no fue algo sencillo. "Ha sido una de las decisiones más complicadas que he tomado. Es algo horrible, me sentí mal de tomar esa decisión, pero tengo que estar aquí".

Ese fue el argumento por el que Davis ha sido dado de baja, por lo que el lineup de la novena mexicana pierde un bat de poder con el que se veía un equipo con el tamaño para vencer a Venezuela, Puerto Rico e Italia.

Al darse ese anuncio, el staff de coacheo de la selección mexicana tuvo que hacer ajustes, y se informó que el joven Sebastián Elizalde, que está en las sucursales de los Rojos de Cincinnati, ocupará el sitio en el roster que se ha abierto.

Las bajas en los equipos para el Clásico Mundial son algo común en cada edición y es un obstáculo con el que la oficina de Grandes Ligas no ha podido lidiar.

Los equipos de MLB no pueden prohíbirle a sus jugadores asistir al Clásico Mundial si son convocados, pero se utilizan otras vías para hacer que el pelotero no vaya. La más común es platicar con el jugador sobre los planes que hay y lo importante que sería que se quedara en el Spring Training para no poner en riesgo su lugar en el conjunto.

Pero además de lo anterior está el tema de las lesiones. Y México está en riesgo de recibir otro duro golpe por esa vía.

El capitán de la novena, Adrián González, tendrá que tomarse dos semanas de descanso por un malestar que sufre en el codo derecho, que tiene inflamado. Ese tiempo de reposo apenas le dejaría unos días para checar cómo se encuentra porque se tendría que incorporar a la selección el 5 de marzo.

El roster de la escuadra mexicana está conformado por 14 lanzadores y 14 jugadores de campo, de los cuales, 11 están actualmente con algún club de Grandes Ligas, el resto está dividido entre peloteros que juegan en las Ligas Menores, que participan en Japón y en la Liga Mexicana.