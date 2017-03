Jesús Cruz y Roberto Valenzuela levantan la mano

Nuevo León

Jesús Cruz Sustaita y Roberto Valenzuela, tuvieron una destacada actuación en la Liga Mexicana del Pacífico; motivo por el cual, los Sultanes les brindaron la oportunidad de probarse y ganarse un lugar en el equipo.

El pitcher Jesús Cruz jugó para los Charros de Jalisco en 18 partidos, con labor de 19 entradas y dos tercios, y un balance de 17 ponches por sólo ocho bases por bolas, incluso abrió el último partido del calendario regular donde aceptó sólo una carrera en cinco episodios y dejó el partido ganado sobre los Tomateros de Culiacán.

"La verdad es increíble la sensación y el orgullo de uno, que te den la oportunidad de debutar en el Pacífico es algo muy satisfactorio, la verdad, y pues agradecido con Dios y con la oportunidad", declaró el pitcher derecho que se presentó desde el primer día de entrenamientos.

"Me siento muy bien, me siento alegre, entrenando desde el primer día y pues espero que salga bien todo para que me den la oportunidad aquí o buscar algo más".

De la Invernal a la Liga del Pacífico.

Por su parte, el jugador de cuadro, Roberto Valenzuela aprovechó la oportunidad y se quedó como titular en la segunda base de los Venados de Mazatlán la campaña anterior, luego de la lesión sufrida por Esteban Quiroz.

"Me siento muy feliz de estar aquí, ojala se presente la oportunidad de jugar aquí en Monterrey que es un gran equipo que como todos los años siempre están peleando el campeonato o están cerca y vamos a hacer lo mejor", declaró Valenzuela.

"El año pasado iba a la Invernal pero se presentó la oportunidad de jugar en el Pacífico y me sorprendí mucho, no me lo esperaba".

Esta campaña está contemplado para jugar en la tercera, ante la lesión de Agustín Murillo que le impedirá estar listo en el arranque del calendario.

Sultanes debutará en casa el viernes 31 de marzo contra los Saraperos; el sábado 1 de abril jugarán en Saltillo, y el domingo 2 de abril terminarán la serie inaugural en el Estadio Monterrey.