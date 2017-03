Italia no se preocupará por las estrellas de Puerto Rico

Guadalajara

En Italia saben que el duelo del domingo ante Puerto Rico será más que difícil. Luego de perder ante Venezuela, la novena azurra se jugará el todo por el todo ante los puertorriqueños este domingo a las 13:30 horas en busca de asegurar su pase a la siguiente ronda del Clásico Mundial.

Sin embargo, el mánager italiano Marco Mazzieri señaló que deben enfocarse en su juego y no en los nombres con los que cuenta Puerto Rico.

"Puerto Rico, lo saben todos, tiene un equipo muy, muy bueno, un equipo de estrellas, entonces, cómo más o menos tiene que ser. Cuando juegas bien y jugar bien, cualquiera le gana a cualquiera. Entonces, no podemos pensar a Puerto Rico como Puerto Rico y los peloteros que tiene, porque si vamos a pensar a eso, no salimos del hotel. Con todo lo que tiene, pero nosotros debemos preocuparnos de nosotros y jugar mejor de lo que hemos hecho hoy".

Sobre la derrota ante Venezuela donde cayeron en extra innings aseguró que su equipo tiene que pitchear mejor y detectó una falla, la cual no quiso revelar.

"¿La clave? Tengo una, pero no puedo hablar de esa. Debemos lanzar mejor, esa es una cosa, pero pasaron cosas más o menos en la quinta entrada, que no me gustaron mucho, pero creo que