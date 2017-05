Homero Simpson, al Salón de la Fama de MLB

Homero J. Simpson, el famoso protagonista de la caricatura 'Los Simpson', fue incluido el día de hoy al Hall of Fame de la MLB, con motivo del 25º aniversario del capítulo de la serie, llamado en Latinoamérica, 'Homero al Bate'.

El Hall of Fame, es un lugar muy especial para los aficionados del béisbol en Estados Unidos, donde se encuentran las máxima figuras en la historia del 'Rey de los Deportes'. En está ocasión, la institución develó una placa conmemorativa para Homero Simpson por sus hazañas realizadas con el equipo de softbol 'Isotopos de Springfield'.

A legendary reunion to celebrate Homer's "induction" into the Hall of Fame. #HOFHomer#HOFClassicpic.twitter.com/JcVGPJNlBB