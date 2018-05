Valenzuela cree que Monterrey podría tener un equipo de MLB

Monterrey

El ex pitcher mexicano Fernando Valenzuela, aseguró que la ciudad y el estadio Palacio Sultán de Monterrey se encuentran en condiciones para albergar el mejor béisbol del orbe.

"Desde el 96 no había estado por acá y la verdad veo facilidades que tienen más que nada sobre el estadio y realmente yo no veo ningún problema sobre eso así que considero que es una ciudad apta para tener un equipo de Grandes Ligas, todo depende de muchas cosas pero yo creo que en lo que se refiere a lo que es la Ciudad y el estadio no le veo ningún problema", aseguró Valenzuela.

Asimismo el 'Toro' habló sobre la posibilidad de que Monterrey albergue un equipo de Grandes Ligas y el desarrollo de jugadores mexicanos como Christian Villanueva y Julio Urías.

"Christian ha empezado bien cuando un jugador empieza bien le da más confianza de hacer las cosas y eso le ha ayudado con Christian Villanueva", indicó Valenzuela.

El ex pelotero recordó su lesión en el hombro, aunque de menor magnitud, pero igual el punto era conservar la calma y practicar la paciencia para esperar el tiempo de recuperación, por eso recomendó a Julio Urías ser paciente en este proceso de rehabilitación.

"Lo más importante es que no se desespere, (que no empiece a) perder la confianza, de dejar la terapia. Ya se hizo lo más difícil, la Virginia, ahora depende de él mismo, de la terapia tan intensa que tiene que tener, él no perder esa confianza para esa recuperación para el futuro", señaló el sonorense.

Valenzuela habló también de su oportunidad de lanzar la primera bola en el primero de la serie que se desarrolla en el palacio sultán.

El inmueble, casa de los Sultanes de Monterrey, fue renovado en este 2018 luciendo ahora pasto artificial, iluminación LED y otras características que requiere la MLB.