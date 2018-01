Arizona, la mejor opción para Fernando Salas

Ciudad de México

Llegó al mes de enero sin saber qué camisola se iba a poner en el Spring Training, pero ahora ha dejado la agencia libre y su mente se puede enfocar en trabajar para ganarse un sitio en el primer equipo, para después ser uno de los brazos de relevo fuertes. ¿Qué fue lo que convenció a Fernando Salas de aceptar la invitación de los Diamantes de Arizona?

“Estoy contento con esta nueva oportunidad que se me abre. Hubo varios equipos que nos hicieron la invitación pero nos inclinamos por Arizona porque es un equipo muy competitivo, que viene de tener una gran temporada y que es reconocido como una muy buena organización. Desde el año pasado ya se habían acercado para mostrar interés en mí pero me incliné por los Mets, ya que ya había estado con ellos antes”, comentó Salas.

El relevista mexicano tiene ocho temporadas de experiencia en Grandes Ligas y se convirtió en agente libre luego de terminar su contrato con los Angelinos de Anaheim, con quienes tiró el último mes de la campaña 2017, con lo que decidió esperar hasta este mes para definir con qué equipo se iría, y fue así que la mejor opción fue la de Arizona, escuadra que calificó a playoffs la campaña anterior.

“Sabemos que la temporada es muy larga y no debemos de irnos demasiado rápido, ahora solo es enfocarse a ir paso a paso, a llegar lo mejor preparados en todos los sentidos para ir avanzando día a día, y ahora mi primer enfoque está en hacer el equipo, y ya después vendrían otros objetivos como mejorar los números que logré”, añadió Fernando, quien suma 452 apariciones en Grandes Ligas, todas como relevista.

Salas recibió una invitación al entrenamiento primaveral, por lo que deberá de convencer a los coaches de que tiene los elementos necesarios para integrarse al equipo que calificó a los playoffs, aunque perdió en la Serie Divisional frente a los Dodgers.

“Actualmente vivo en Hermosillo y me facilita mucho las cosas el poder moverme para entrenar en Arizona, preparándome para lo que viene con el Spring Training. La duda días atrás era que trabajaba sin saber a qué equipo me iba a ir pero ahora ya teniendo este tema resuelto, mi concentración estará totalmente puesta en la forma en que me estoy preparando”, completó.

El reto es grande para Salas, ya que el derecho buscará integrarse a un staff de relevos que compiló una promedio de carreras limpias de 3.78, el quinto mejor de las Grandes Ligas, quien tuvo a Archie Bradley, Fernando Rodney, TJ McFarland, Andrew Chafin y Jorge de la Rosa a sus brazos más confiables, siendo ellos los que más veces fueron llamados del bullpen para entrar al juego.

Como ha sido su posición, Salas fungiría como relevo intermedio, estando preparado para buscar sacar tres outs en la séptima u octava tanda.

“Una de las cosas que me han servido en toda mi carrera es el mantenerme sano, porque sé que si estoy físicamente bien tengo muchas posibilidades de hacer muy buenas cosas, y ya después, conforme avance la temporada, ir mejorando para colaborar en todas las cosas que se vayan dando, y aquí es importante la forma en que me adapte”, sentenció.