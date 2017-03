Ahora van por juego de Grandes Ligas para Jalisco

Guadalajara

Es solo el principio. Después de traer uno de los grupos del Clásico Mundial de Beisbol los organizadores ya buscan el siguiente magno evento. Y es que la respuesta que tuvo la ciudad fue la que se esperaba. En total fueron 86 mil personas las que vieron en acción durante los cinco días que duró el evento a las estrellas de la talla de Miguel Cabrera, Yadier Molina y Adrián González en el diamante del estadio Charros.



Por ello, los encargados de traer este evento a México ya planean el siguiente gran paso para aprovechar la infraestructura del estadio que es traer un juego de pretemporada o temporada regular de la Major League Baseball (MLB) y la Serie del Caribe.



"Lo que sigue inmediatamente es la temporada de Charros, tenemos la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) que empieza en octubre, donde por cierto, pronto daremos información importante de algunos cambios que se están dando en el área deportiva, estamos trabajando porque queremos tener un equipo que siempre esté en los primeros lugares de la LMP y, posterior a eso, después de la confusión de la regla y el manejo de la comunicación con MLB, después de la disculpa, nosotros terminamos en buenos términos con todo lo que es MLB, y estamos trabajando para el año que entra volvamos a tener otro evento importante para la ciudad de Guadalajara.



"Tuve un desayuno con Carlos Bremer, estamos viendo la posibilidad de traer un juego de serie regular (de Grandes Ligas). De hecho me voy este fin de semana a ver los últimos juegos de Clásico Mundial con la gente de Grandes Ligas y estamos trabajando en ese sentido con la posibilidad, ya sea de un juego de pretemporada o el juego que Carlos (Bremer) ha avanzado mucho en la negociación que es traer un juego de temporada regular", mencionó en La Afición Radio en el 89.1 de FM Salvador Quirarte, presidente del comité organizador del WBC de Guadalajara y directivo de Charros de Jalisco.

"La Confederación del Caribe ya autorizó que cada dos años haya una Serie del Caribe en México. Este año fue en Culiacán, el que sigue es en Venezuela y el siguiente vuelve a ser en México, Charros tiene una posición muy firme con toda la LMP para poder traer en dos años más la Serie del Caribe, y ahí otra vez volveríamos a crecer el área de graderías, todo el resto de las adecuaciones se quedan, son fijas, son para este tipo de eventos", señaló.



Tras las modificaciones en el inmueble, lo primero que harán será aprovechar la mayoría de ellas para la temporada de la Liga del Pacífico, sin embargo, el estadio bajará nuevamente su cupo a los 12 mil 500 que tenía antes del evento y solo subirían si Jalisco se mete a la Postemporada.



"No (seguimos en 16 mil asientos), todas las butacas que se pusieron son móviles, la inversión que hizo Charros fue el campo certificado por Grandes Ligas y en los vestidores, en la zona de prensa, comedor, áreas nuevas de oficinas, eso sí se queda, lo único que será móvil será las gradas, volvemos a las 12 mil 500 butacas que tenemos, pero si Charros pasa a Playoffs, volveríamos a 16 mil".



En promedio, el estadio recibió 14 mil asistentes por juego, sin contar el del desempate que no estaba estipulado en los paquetes. El duelo con mejor asistencia, inclusive más que el inaugural, fue el México contra Puerto Rico que contó con 15 mil 647 aficionados. El que menos gente tuvo fue el duelo por el desempate del lunes entre Italia y Venezuela, mismo que explican los organizadores como algo que esperaban debido a la manera en que quedó eliminada la novena mexicana de Édgar González.



"Era algo claro el descontento, el desánimo que se generó, la forma en cómo se descalifica o como no pasamos al desempate, teníamos claro que iba a pesar. En redes sociales, en todos lados, era un desanimo general.



"Más que lo que se pudiera perder desde el punto de vista económico (solo fueron mil 783 personas) era el gran entusiasmo que teníamos todos los mexicanos de seguir viendo a nuestros jugadores. Más por como vimos la gran entrega del público hacia la selección mexicana".

FRASES

Estamos trabajando la posibilidad, ya sea de un juego de pretemporada o (...) de temporada regular"

Charros tiene una posición muy firme con toda la LMP para poder traer en dos años más la Serie del Caribe"

Volvemos a las 12 mil 500 butacas que tenemos, pero si Charros pasa a Playoffs, volveríamos a 16 mil"

Salvador Quirarte

Presidente comité organizador del WBC GDL

TABLA

ASISTENCIA EN EL WBC

Juego Personas

México vs Italia 14 mil 296

Venezuela vs Puerto Rico 14 mil 806

Venezuela vs Italia 12 mil 187

Puerto Rico vs México 15 mil 647

Italia vs Puerto Rico 11 mil 924

México vs Venezuela 15 mil 489

*Venezuela vs Italia mil 783

Total 86 mil 132

*Juego del desempate

Fuente: MLB