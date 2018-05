Dodgers vs Padres, en vivo, MLB en México: (2-0) MINUTO A MINUTO

Las Grandes Ligas regresan a México después de 19 años, los Dodgers por segunda ocasión visitan nuestro país mientras que los Padres de San Diego jugarán por tercera vez en Monterrey.

No te pierdas las mejores acciones del juego 1 entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego que se disputará en el Estadio de Béisbol de Monterrey.

MINUTO A MINUTO

¡Home run de Los Ángeles en la 2da Alta!



¡Home run de Los Ángeles!



Inicia la 2da Alta.

Dodgers take a 1-0 lead in the 1st. #MexicoSeriespic.twitter.com/ObVxCaEzHo