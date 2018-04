Dodgers vs. Padres, la puerta para que llegue la MLB a otras ciudades de México

Ciudad de México

Tras 19 años de ausencia de una serie de temporada regular de Grandes Ligas, el fin de semana del 4 al 6 de mayo, Monterrey albergará el juego entre Dodgers y Padres, el cual será la puerta para que en un futuro haya más partidos en otras ciudades de México.

Los comentaristas de ESPN, cadena que transmitirá la serie que se realizará en el estadio de los Sultanes, como Ernesto Jerez, Ismael Valdéz, Ozzie Guillén y Memo Celis coincidieron en que el juego entre Los Ángeles y San Diego será una gran oportunidad para que el país demuestre que es un buen lugar para que haya beisbol de gran categoría como lo son los de la Major League Baseball (MLB).

"México puede ser una de las plazas fundamentales en el beisbol para hacer más eventos de esta categoría, no solo esperar a que vengan los Dodgers, porque obviamente la afición de los Dodgers es grandísima en el territorio mexicano, pero creo que es un paso grande para abrirle la puerta a otros estados y equipos para que sigamos eso diariamente, año tras año y no cada década", expresó Ozzie Guillén.

Asimismo, Guillén comentó que "este espacio puede ser bueno para abrir las puertas en un futuro, de repente una expansión".

Monterrey, la experiencia en juegos de MLB

Prueba del éxito que se puede llegar a tener con este juego es gracias a la gran organización que se ha tenido en años anteriores con los partidos de exhibición, además de que el país cuenta con muchos aficionados al 'rey de los deportes'. Aunque se eligió a Monterrey, pues fue el lugar donde se realizó el último partido de temporada regular.

"Siempre se ha tenido un gran éxito en México cada vez que van las Grandes Ligas, hace mucho tiempo que no se tiene un juego de temporada regular, solo hemos tenido de preparación, pero es un éxito y más tratándose de juegos que cuentan y de un estadio que sufrió una remodelación importante, una ciudad muy beisbolera, un equipo que tienen ahora mismo en Liga Mexicana que está muy bien, que cambió de administración, pero que está haciendo las cosas muy bien, como quiera es garantía que la gente de Monterrey en este momento está metida de lleno en beisbol", declaró Memo Celis.

Por ello, Ismael Valdéz espera que "todos los mexicanos aprovechemos y disfrutemos" de este juego, ya que "estos eventos no vienen todos los días y que nosotros podamos mandar una gran señal a Grandes Ligas que tenemos hambre, que queremos tener un equipo de expansión y ¿por qué no? Monterrey.

Hermosillo y Culiacán, las otras ciudades beisboleras

Para Memo Celis, Hermosillo y Culiacán cuentan con grandes expectativas para llegar a ser la sede de juegos de categoría, pues ambas son ciudades que cuentan con la infraestructura y con el apoyo del público, pues en estos lugares se cuenta con aficiones que son muy arraigadas al beisbol.

"Hay más ciudades de México que están preparadas para eso, Hermosillo tiene nuevo estadio y cumple con los requisitos de Grandes Ligas y es una ciudad que puede albergar una serie de temporada regular; creo que Culiacán es un poco más pequeño, pero también es otro estadio en perfectas condiciones que se construyó bajo la guía de Grandes Ligas, porque se construyó para albergar el Clásico Mundial de Beisbol, después se le da a Guadalajara", explicó Celis.

Por otra parte, Ernesto Jerez aseguró que Tijuana podría ser otra opción "por la cercanía", además de que el Estadio Gasmart reúne las condiciones.

La CdMx no es solo una plaza de futbol

Muchas veces se puede describir a la capital del país como un lugar para aficionados del futbol; a pesar de ello, esta cuestión ha ido cambiando, ya que en los últimos años, los seguidores han demostrado que tienen interés en otros deportes como el basquetbol, americano y automovilismo.

"Ya se comprobó que la Ciudad de México como plaza de beisbol es única, lo bueno para resaltar y es algo que hay que tener claro, para que se rompa con ese mito de que México es solo una plaza de futbol, en México se juega beisbol desde hace años", afirmó Ernesto.

Aunque espera que "no sea algo de moda, que sea un empujón para que se sigan llevando a cabo estos partidos, que Major League Baseball esté consciente de que sí se puede, pero que no sea una moda, que no esperemos otros 19 años".