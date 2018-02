Diablos Rojos, preparados para los cambios ocurridos en la LMB

Ciudad de México

La temporada 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tendrá importantes cambios en la estructura del certamen; no obstante, las renovaciones no quedaron únicamente en el funcionamiento de la competencia, sino también llegaron a equipos representativos del país, como lo son los Diablos Rojos del México.

Respecto a ello, el presidente ejecutivo del conjunto escarlata, Othón Díaz, señaló en entrevista para La Afición su postura en cuanto a las modificaciones del torneo y de su club.

La LMB decidió que este año el tradicional torneo largo se dividiera en dos justas, mismas que serán independientes una de otra; un hecho que para Díaz Valenzuela, comprometería el rendimiento de los equipos, "lo hace difícil, porque anteriormente en 120 juegos, más o menos, podías tener momentos a la baja y después recuperarte; hoy con temporadas tan cortas tienes que empezar a tambor batiente, obteniendo resultados desde el primer juego".

Y es que con temporadas reducidas "no puedes bajar si tú quieres aspirar a un lugar en los playoffs; ya ahí, debes mantener un excelente nivel para poder estar en la Serie del Rey", expresó el directivo. Asimismo, como medida preventiva de lesiones, el combinado capitalino amplió su plantilla para este año. "Tendremos que cuidar a los beisbolistas, por eso estamos fortaleciendo los rosters. Tenemos a gente de muy alto nivel, que van a poder irse rotando para que no estén participando en todos los encuentros".

A pesar de lo anterior, Othón dijo tener buenas expectativas acerca de las dos temporadas anuales: "espero, y creo, que va a ser algo que traerá muchas emociones para los aficionados, los equipos y jugadores".

Regreso de los extranjeros.

Luego de dos años sin atletas foráneos en el roster de los Diablos, la medida fue revocada a finales del 2017; "pretendíamos que hubiera un mayor desarrollo; pero al momento de discutirlo con la LMB, se decidió que se busca más una liga de espectáculo y no una de desarrollo" acotó el presidente ejecutivo, en relación a ello.

A probar suerte en la Zona Sur

Otro de los cambios implementados en el conjunto con más títulos en la historia de la LMB fue su mudanza de la Zona Norte a la Zona Sur de la liga; acto que se catalogó como un intento de volver a las disputas por el campeonato, gracias al supuesto bajo nivel de la región, lo cual, Díaz Valenzuela puso entre dicho: "nosotros lo vemos al contrario; cuando se trató esto en la asamblea de la liga, mucha gente decía que era porque Diablos no quería estar en la Norte, que estaba más fácil (en la Sur); nosotros vemos que el clima de la Zona Sur es mucho más difícil, el calor húmedo es muy complicado".

Una de las razones de este cambio, apuntó, se generó por la llegada de Tecolotes de Nuevo Laredo nuevamente a la LMB: "no podías dejar a los dos Laderos en la Sur, es algo que no tiene sentido; las zonas son geográficas, y tener a México en la Norte y los dos Laderos en la Sur, es algo que no debía ser".

Inicio complicado

El México debutará en el nuevo certamen el próximo viernes 23 de marzo, como local, ante los actuales subcampeones: Pericos de Puebla. Debido a esto, se antoja un comienzo complicado para los 'Pingos', aunque una victoria podría servir como impulso para gestar grandes cosas, "hay que medir fuerzas con los mejores; algo que le puede dar confianza a la afición y a nosotros es lograr un buen resultado en esa primera serie".

Para finalizar, Othón Díaz aseveró: "no estar en la postemporada, es algo que no pasa por nuestra mente; te soy honesto, estamos aspirando y pensando en el título clara y fijamente".