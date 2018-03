Unión Laguna celebra con jefa de trainers

Torreón, Coahuila

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Algodoneros del Unión Laguna festejó a su jefe de trainers, Cristina Medina, reconocida en la Liga Mexicana de Beisbol y quien llegó para este 2018 al cuadro guinda, sumando su esfuerzo para la causa.

La hidrocálida es un claro ejemplo de la lucha por la equidad en un deporte dominado en su mayoría por el sexo opuesto, sin embargo ella se ha abierto camino por sí misma y ganado el respeto como mujer y persona dentro su área especializada del acondicionamiento físico.

Cristina inició su trayecto hace ya algunos años en la Academia LMB, como si fuera un prospecto más de la pelota, pasó un tiempo en el recinto hasta que la directiva de Rieleros de Aguascalientes le dio la oportunidad de formar parte del equipo.

Se espera que pronto la LMB debute a la primera umpire en la historia, ya que Luz Alicia Gordoa inició su proceso en la liga invernal.



Sus estudios profesionales y la experiencia adquirida, cumplieron el proceso natural de un pelotero y la ha colocado este 2018 como la jefe de trainers del equipo guinda.

“Toda mi vida he jugado beisbol, es algo que a mí me gusta, cuando terminé mis estudios profesionales se abrió la posibilidad de ir a trabajar como trainer a la Academia de Monterrey, ahí es donde inició todo, ahora trabajo en lo que es mi pasión”, comentó.

Un deporte manejado en su mayoría por hombres, hoy le ha abierto la puerta para colocarla como la jefa de preparadores físicos dentro del cuerpo técnico de Algodoneros.

“Ha sido un poco difícil para todos, tanto para los jugadores como para mi, soy la primera mujer y nadie estaba acostumbrado, a excepción de los Grandes Ligas, ellos si lo toman más natural, en cuanto a los mexicanos si ha sido un poco raro, pero nunca han sido irrespetuosos ni nada por el estilo, nunca han puesto una barrera para que yo pueda realizar mi trabajo, si ha sido difícil pero me han abierto muy bien las puertas”, dijo.

LA EQUIDAD DE GÉNERO

En México sigue siendo un tema tabú para la mayor parte de la población, empresas y en el sector deportivo no es la excepción, la Liga Mexicana de Beisbol sumó a Luz Alicia Gordoa, como umpire en la Liga Invernal Mexicana, se espera que algún momento del 2018 este debutando en la LMB, con esto la liga da pie a la campaña de “Equidad de Género”.

“En México necesitamos a más mujeres en el béisbol, en Grandes Ligas tenemos mujeres trainers, allá es de lo más normal, aquí soy la única, la Liga Mexicana está dando oportunidad a nosotras, lo hemos visto con las mujeres umpires, creo que estamos rompiendo el tabú que se tiene sobre las mujeres, ya estamos aquí, en oficina, umpires, de trainers, espero ver más mujeres y ¿por qué no?, un día haya una jugadora o una mujer de manager”, aseveró.

Su familia, ha sido una de las partes más importantes para su desarrollo profesional, “mi familia siempre ha estado contenta, siempre me han apoyado, ellos felices de lo que yo hago, al principio si fue complicado irme, mi mama me decía cuídate mucho, imagínate, rodeada siempre de hombres pero siempre he recibido su apoyo” agregó.

Como mensaje final añadió, “a todas las que estamos buscando poner en alto el nombre de las mujeres, hay que echarle ganas, ya ven que si se puede, hay muchos lugares donde todavía no nos toman en cuenta, si no es una, entonces ¿quién?, si no existe, entonces tengo que hacerlo yo, que no existan barreras sobre nosotras, ahora en el beisbol lo estamos demostrando, a lo que sigue, en cualquier deporte y en cualquier trabajo, no hay que hacernos menos nosotras mismas”, concluyó.

ldv