Revelan roster de México para Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México

Cinco abridores con experiencia ligamayorista y cuatro cañoneros de alto calibre integran el roster de México para el Clásico Mundial, además de tener a cuatro jugadores de cuadro de la Liga Mexicana.

El roster del conjunto tricolor fue presentado en Los Angeles por el manager del conjunto, Édgar González, quien fue acompañado por su hermano Adrián, por Sergio Romo y Fernando Valenzuela.

Este roster de 28 jugadores puede ser modificado si se califica a la segunda ronda, ya que hay opción de que se integre a algunos lanzadores, que están en una lista de reserva de 10, donde aparecen Marco Estrada y Julio Urías.

México abre la primera ronda el jueves 9 de marzo contra Italia, en el Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco. Después enfrentará a Puerto Rico y Venezuela.

ROSTER MÉXICO

PITCHERS

Derechos: Yovani Gallardo, Miguel González, Luis Mendoza, Joakim Soria, Sergio Romo, Fernando Salas, Carlos Torres, Giovanny Gallegos, Jake Sánchez, Roberto Osuna

Zurdos: Jaime García, Jorge de la Rosa, Oliver Pérez, Vidal Nuno

CATCHERS: Xorge Carrillo, Sebastián Valle

JUGADORES DE CAMPO

Derechos: Luis Cruz, Brandon Laird, Daniel Castro, José Aguilar, José Manuel Rodríguez, Khris Davis, Japhet Amador

Zurdos: Adrián González, Esteban Quiroz, Efrén Navarro, Alex Verdugo

Ambidiestro: Chris Roberson

LOS ROSTERS DE LOS RIVALES

Asimismo, la organización del Clásico Mundial de Beisbol presentó los rosters de Italia, Venezuela y Puerto Rico, rivales del Tri de beisbol en la fase de grupos.