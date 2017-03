Sin México, afición pierde interés en Clásico Mundial

San Diego

Decepcionados tras los confusos acontecimientos que determinaron la eliminación de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2017, la numerosa fanaticada de ese país que vive en San Diego, ha perdido un poco de interés para la segunda fase del torneo, que se jugará en esa ciudad california.

Entre la poca publicidad que se ve en calles y carreteras, y la densa bruma proveniente del mar que rodea la segunda ciudad más populosa de California, y también la segunda con mayor número de inmigrantes mexicanos, el ambiente para el Clásico parece bastante frio, a 24 horas del inicio del torneo.

"Esperaba ver al 'Titán' y al equipo México aquí, pero ahora que se quedaron fuera por pendejos, veré quien quiere comprarme estos boletos", dijo a la AFP Romualdo Atencio, cocinero de un restaurante mexicano aledaño al estadio Petko Park donde se jugará el campeonato.

Adrián 'El Titán' González, primera base del equipo México y de los Dodgers de Los Angeles, es todo un ídolo en el sur de California, y especialmente en su ciudad natal, San Diego, donde aún residen sus padres y otros familares.

"¿Qué no está el 'Titán'? Pues ya no me interesa el torneo. Yo lo amo", dice Mercedes, ama de llaves del hotel Wyndham Garden, donde pernocta parte de la prensa que cubre el Clásico.

Después de la polémica que se desató en Guadalajara por la confusión sobre qué equipo disputaría contra Italia el juego de desempate de la primera ronda, México o Venezuela, la Major League Baseball aceptó su error a la hora de comunicar y aclarar las reglas para el desempate.

Así las cosas, en el estadio de los Charros de Jalisco, 'Titán' González y sus compañeros miran este lunes desde la barrera el partido crucial entre italianos y venezolanos, que definirá la composición final del llamado Grupo F.

- Arranque candente -

Los cuartos de final en el estadio Petko Park de los Padres de San Diego arrancan el martes, cuando a las 21H00 locales se enfrenten las novenas de República Dominicana y Puerto Rico, campeón y subcampeón del pasado Clásico en 2014.

Dominicanos y boricuas quedaron invictos en sus respectivos grupos en Miami y Guadalajara, y fueron los que mejor beisbol jugaron, con balance entre una oportuna ofensiva, eficaz defensa y buen pitcheo.

Los dominicanos anotaron en esa primera ronda 26 carreras y permitieron sólo 10, en sus tres victorias ante Estados Unidos, Colombia y Canadá.

Puerto Rico, con una camada de jugadores jóvenes liderado por veteranos como Yadier Molina, Carlos Beltrán y Angel Pagán, pisaron 29 veces la goma jalisciense y sus pitchers aceptaron sólo siete carreras en sus triunfos ante Venezula, México e Italia.

El miércoles, Estados Unidos, segundo lugar del Grupo C, se mide al ganador del desempate entre Venezuela e Italia, y el jueves, el que sobreviva en el duelo entre bambinos y morochos topa contra el poderoso 'Mangú' dominicanos.

Estadunidenses y boricuas saltan a la grama el viernes, y el sábado chocan Puerto Rico contra Venezuela o Italia.

Si es necesario un juego de desempate, se llevará a cabo en el mismo Petko Park el domingo 19 de marzo.

Los dos primeros de esta llave, junto a dos de la llave que se juega en Japón, avanzan a las semifinales y al partido por el campeonato, que se disputarán en el Estadio de los Dodgers de Los Ángeles, del 20 al 22 de marzo.

Además de Japón, la segunda fase en ese país la disputan Cuba, Holanda y el sorprendente Israel.