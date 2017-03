Tiempo de revancha para el Tri en el Clásico Mundial

Ciudad de México

No hay margen de error para nadie, y si se habla del Grupo de la Muerte, queda claro que para todos es igual de complicado. Y México sabe que con Italia, Puerto Rico y Venezuela no puede presentar nada menos que su mejor versión de beisbol, y la primera prueba para ver realmente si llegan con su mejor versión es enfrentar al equipo con el que tienen una cuenta pendiente.

"El grupo es muy fuerte pero el equipo más difícil es Italia, porque es el primero al que enfrentamos. Aquí no puedes poner a nadie como un rival fácil y eso nos queda claro después de lo que vivimos en el torneo anterior. Sabemos que desde el principio tenemos que ir con todo, con la intensidad más alta, porque no podemos empezar con un ritmo bajo", así lo describió Édgar González, mánager del conjunto mexicano.

México llega al Clásico Mundial como equipo anfitrión y abre las hostilidades del Grupo D frente a los italianos, un conjunto que les hizo vivir uno de los capítulos más difíciles de la pelota mexicana en este torneo, ya que estando a dos outs de ganarles, les sacaron el juego y la novena mexicana perdió la oportunidad de avanzar a la segunda ronda.

MÉXICO - ITALIA

Transmisión: Foro Tv

Estadio: Charros de Jalisco - 20:00



Italia es el rival más difícil en todos los sentidos. No solo lo es por tener siete peloteros ligamayoristas, sino porque ha mostrado que tiene un nivel muy alto y, además, llega con una victoria sobre los Cachorros de Chicago en el juego de práctica realizado ayer. El conjunto puede no tener una historia en el mundo del beisbol, pero con los nombres que está formado es peligroso tanto al bat como desde el centro del diamante. Y México lo sabe, aunque todavía no esté definido quién sea el pitcher abridor de los europeos.

La novena tricolor llega con solo un día de entrenamiento y dos juegos de práctica, perdiendo ambos, pero esos resultados son lo de menos. Con tan poco tiempo para trabajar, el manejador tuvo que experimentar en la práctica con las piezas que tiene. Hizo su primera prueba el martes contra San Diego y ayer la segunda contra Arizona, experiencias con las que deberá de armar el lineup para el duelo de esta noche.

"Sacamos muchas cosas de estos dos juegos. Creo que fueron muy útiles", explicó el manejador. "Nuestro equipo, creo, está en mejor condición, eso lo estoy viendo luego de estos dos choques".

Y la derrota ayer de 10-4 contra Arizona tuvo muchas cosas que ayudan sobre todo si se ve que el abridor de los Diamantes fue Zack Greinke, a quien le anotaron dos carreras.

"Es un gran lanzador y haberlo enfrentado con un plan y ejecutarlo, fue una gran experiencia", continuó González. "Nos vimos bien y estamos listos para jugar".

El manejador le dio juego a todos los bateadores que tiene disponibles, para ir viendo en qué posición podría acomodarlos esta noche. El único puesto que repitió posición fue el de catcher, que estuvo como noveno en el orden.

Los que podrían estar en el line up esta noche son Chris Roberson, Luis Cruz (quien fue utilizado como segundo ayer), Adrián González, Brandon Laird, Japhet Amador, Efrén Navarro, Esteban Quiroz, José Manuel Rodríguez y Sebastián Valle.

En cuanto al pitcheo, ayer Héctor Daniel Rodríguez fue el abridor, siguiendo Jake Sánchez y Miguel Aguilar. El resto de lanzadores que utilizaron fueron pitchers prestados por los Padres de San Diego.

Hablando del choque de esta noche, Yovani Gallardo subirá al centro del diamante para poner a México en la mejor posición para empezar el evento con una victoria. El derecho encabeza la rotación mexicana y estará en su segunda aparición en el Clásico, luego de que le lanzó a Estados Unidos en 2013. Gallardo, quien llega con 10 años de experiencia en MLB, tuvo una temporada irregular en 2016 con su 6-8, y ahora es uno de los abridores de los Marineros de Seattle. Hay que recordar que

¿Quién vendría detrás de él considerando que tiene como límite 65 pitcheos?

Por la forma en que utilizó a sus lanzadores, Édgar tiene descansados a sus principales relevistas: Sergio Romo, Joakim Soria, Vidal Nuno y Roberto Osuna. Óliver Pérez, Fernando Salas, Carlos Torres y Giovanny Gallegos solo tiraron una tanda el martes, por lo que estarían listos también en caso de ser requeridos.

Aunque no vio acción ayer, el mánager confirmó que Adrián González estará en el lineup titular esta noche, ocupando seguramente el tercero o cuarto sitio.