Villanueva, sorprendido con su año con los Padres

San Diego

La paciencia es una de las virtudes que todo beisbolista debe de tener y desarrollar al máximo, y eso no solamente es para cuando está parado en la caja de bateo sino también a lo largo de su carrera. Hay casos en los que la oportunidad tarda un poco más en llegar pero si se tiene calma no solo se podrá disfrutar lo que tanto se esperó sino que se podría superar las expectativas de lo que es capaz de hacer. Christian Villanueva es el claro ejemplo.

Empezó a jugar a los 9 años y para los 13 los Tigres de Quintana Roo lo reclutan. Luego de probar que tenía el talento para sobresalir, a los 17 años sube un escalón más cuando firmó con los Rangers de Texas. El camino se amplió de forma extraordinaria para él, ya que ahora la palabra Grandes Ligas que solo formaba parte de su sueño, ahora aparecía por todos lados, aunque obviamente, tenía que trabajar y esperar. Y esperó. Y siguió esperando.

Con los Rangers no se alcanzaría el sueño ya que fue cambiado a los Cachorros de Chicago en 2012. Ahí también tuvo que buscar su oportunidad pero con un prospecto como Kris Bryant, las cosas no cambiaban mucho, e incluso se veían peor que nunca cuando una fractura en el peroné lo dejó fuera en 2016 y como agente libre. Pero la paciencia se mantuvo y todo cambió en 2017. Era agente libre, firmó con los Padres después de pasar ocho temporadas en las Ligas Menores, llegó el llamado al equipo grande en septiembre y debutó el día 18. Aunque solo participó en 12 encuentros, se ganó la invitación al Spring Training para pelear por un sitio para la temporada 2018, se quedó con ese lugar y después de 22 encuentros jugados tiene ocho jonrones y 18 carreras producidas, con 15 anotadas, con un porcentaje de bateo de .329.

“Sí soñaba con algo así pero nunca pensé que iba a tener éxito tan rápido, ya que estoy en el mejor nivel del mundo, donde enfrentas a los lanzadores más grandes del beisbol, y no tengo nada más que total agradecimiento a Dios y a los Padres por darme esta oportunidad”, así de claro y directo fue Villanueva al iniciar la plática.

El jalisciense se ganó su sitio en el equipo grande después de tener unos Entrenamientos de Primavera en los que pegó 12 imparables, cuatro de ellos cuadrangulares, con 16 carreras empujadas y siete anotadas, ahí ya había dado el primer paso en su nuevo plan, y cuando llegó el día de conocer la lista definitiva del roster para el Opening Day, ahí estaba su nombre, para ser ligamayorista desde el inicio.

“Se lo dedico a mi familia, sobre todo a mi hermano que falleció el año pasado. A él le prometí que iba a llegar a Grandes Ligas y aquí estoy”, comentó con un gesto de tristeza al recordar a Eduardo, quien murió el año pasado por problemas pulmonares con tan solo 29 años de edad.

Ahora que recoge los frutos de tantos años de trabajar con paciencia, Christian está siendo una sensación no solo para los Padres de San Diego sino en MLB, ya que es el novato que más jonrones y compañeros enviados plato tiene en toda la liga. Y eso no es todo, viviendo este espectacular inicio, el fin de semana jugará con el uniforme de los Padres en el Estadio Monterrey en el regreso de las Mayores con partidos de temporada regular.

“Tenía 12 años cuando fui a Monterrey y me gustó mucho y me di cuenta de que a la gente le gusta y sabe de beisbol, es muy beisbolera y estoy ansioso de poder ir para allá a jugar”, confesó. “En México se juega muy buen nivel de beisbol, hay mucho talento en todas partes, peloteros a los que hay que seguirles el paso, incluso me atrevo a decir que hay varios que podrían estar jugando aquí porque tienen la calidad para hacerlo”.

Aunque en la organización de los californianos tienen a otro mexicano, Luis Urías, el infielder todavía aparece como prospecto, así que en la serie contra los Dodgers de Los Angeles será el único pelotero tricolor presente con los Padres. De acuerdo a la cantidad de juego que le ha dado el equipo, seguramente será titular y estará la tercera almohadilla, posición en la que ha aparecido en 21 ocasiones.

“Ahora soy más versátil y lo que quiero es simplemente ayudar a mi equipo como se pueda. En general busco lo que cualquiera quiere, traer carreras a home, pegar jonrones”, explicó para sentenciar. “Definitivamente quiero que sea el mejor año de mi carrera”.

Y por lo que está haciendo hasta ahora, eso es exactamente lo que está sucediendo y podrá mostrar su poder y calidad frente a los fans mexicanos.