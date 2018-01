Charros con intensidad en casa

Guadalajara

Ahora están más obligados. A partir de esta noche, Jalisco recibe a Culiacán en tres juegos que podrían terminar la serie de repechaje de la Liga Mexicana del Pacífico en caso de que los locales no fallen, pero el rival no le pondrá las cosas fáciles.



Los Tomateros de Benjamín Gil son el mejor visitante de la LMP. Su récord en gira fue de 19-15, pero la novena de Roberto Vizcarra también cuenta con buenos números en Zapopan, con 23 triunfos y 11 derrotas.



Para Gabriel Gutiérrez, cátcher de Jalisco y pieza importante del triunfo en el juego 2 con su cuadrangular, será un duelo muy nivelado, pues a pesar de que contarán con el apoyo de su gente, Tomateros es un equipo de respeto.



"También tienen buen pitcheo, nosotros vamos a seguir agarrando los turnos de calidad y veremos qué pasa, saldremos con intensidad, estamos en nuestra casa, va a ser diferente pero no sabemos el resultado".



Por su parte, el mánager Benjamín Gil sentenció que aunque querían llevarse los dos primeros en casa, situación que no se pudo, llegan a Jalisco mentalizados en sacar de uno a uno los duelos, sin brincarse alguno, ya que serán partidos difíciles.



"(Buscamos) Traernos la serie, no estoy pensando en ganar uno, vamos a ganar el tercer juego, no me interesa el cuarto, el quinto, ni el sexto ni el séptimo, vamos por el tercero, enfocarnos en ganar el juego y ya ganando ese partido pensamos en el siguiente, vamos día a día, no es nada imposible el ganar juegos en gira, lo hicimos muy bien en la temporada, no hay por qué no pensar el ganar el primero y después el siguiente".



Los abridores serán Will Oliver por Jalisco y Edgar González hará lo propio con Culiacán.

PARA HOY

Culiacán vs Jalisco

20:15

Estadio Charros

TV: ESPN3

DATO

Para el duelo de hoy, Culiacán ya contará con el pitcher ligamayorista Oliver Pérez.

SRN