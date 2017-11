Charros vino de atrás para amarrar serie frente a Naranjeros

Guadalajara

Los Charros de Jalisco y 'Chapo' Vizcarra siguen en plan grande. La noche del miércoles vinieron de atrás para vencer a los Naranjeros de Hermosillo 3-1, en el segundo duelo de la serie. Segunda victoria en dos encuentros para quien llegó como relevo de Tony Tarasco con lo tapatíos.

Interesante el duelo de pitcheo en el inicio del encuentro que además se vio engalanado con elegante fildeo de Efrén Navarro durante la baja de la primera. El juego prometía grandes emociones.

Will Oliver jugó con fuego en la parte alta de la quinta. Par de pasaportes y un golpe para dejar la casa llena en favor de la visita y con un out, sin embargo, los de Hermosillo dejaron escapar un par de oportunidades oportunidad de abrir el tanteador, pero con out forzado y ponche a Efrén Navarro salieron del problema.

Para la parte alta de la secta entrada fue turno en la lomita para Iván Salas. Zurdo de confianza de Roberto Vizcarra, movimiento que duró muy poco, pues tuvo que dejar su lugar al derecho Jesús Cruz.

Ahí aprovechó Naranjeros para llegar a tierra prometida, Luis Alfonso García generó una carrera con elevado de sacrificio que Fernando Pérez no tuvo problema para hacer efectiva y colgar la primera en la registradora.

Para la parte baja de la sexta, el equipo de Charros pudo borrar el cero y remontar. Empataron con un sencillo de Japhet Amador al central anotara desde la segunda para el 1-1, posteriormente, llegó un imparable de Donaldo Dewees para que 'Manny' Rodríguez llegara caminando desde tercera para el 2-1.

En la parte baja de la séptima, Manny devolvió el favor y con batazo productor al jardín izquierdo colaboró para que Amadeo Zazueta pusiera el 3-1.

Ya en la novena y con el marcador a favor, con un chocolate para José Amador se amarró la victoria junto con la serie en territorio jalisciense para los Charros. Este jueves se dará el cerrojazo entre estos dos equipos en punto de las 19:15.

SRN