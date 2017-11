Cañeros apaleó, pero Charros ganó la serie

Guadalajara

Cañeros ganó el tercer partido de la serie ante Charros, el marcador fue contundente en favor de la novena de Los Mochis, pero la serie fue para los locales, quienes se la llevaron al son de dos a uno. El partido acabó con pizarra de 12-2 en favor de los visitantes.

Mal cierre de la serie tuvieron los Charros de Jalisco ante los Cañeros de Los Mochis. Pese a que muchos fanáticos llevaron la escoba, para barrer la serie, los tapatíos se toparon con una dura realidad y se llevaron una derrota con estruendo en el estadio de atletismo de Zapopan.

El drama era genuino, la pelea fue dispareja y la batalla no existió. El partido no había llegado ni a la mitad y todo el line up visitante ya había conectado de hit. El marcador en la parte alta de la quinta era funesto, una muestra de que una mala noche la puede tener cualquiera. Tinta ágata hacía falta para crónicar las primeras 10 carreras de los verdes y al partido aún le quedaba mucha cuerda.

Los Bigotones rompieron la blanqueada con un pasaporte que tomó Zazueta y después el `Manny´ la sacó del parque y puso así las dos rayitas para los locales, la esperanza se prendía, pero parecía que era muy tarde.

La ventaja de ocho carreras se mantuvo hasta la parte alta de la octava entrada, un par de argollas colgadas por los relevistas, pero el daño ya era irreparable.

Durante la baja de la octava Zazueta, el `Manny´ y Amador se fueron en orden, pésima noche para los bateadores de poder.

En la parte alta de la novena llegaron dos carreras más de la visita, para poner doble dígito de diferencia, con el marcador 12-2 acabó la parte alta de la novena.

Por último, en la baja de la novena llegaron dos hits y los Charros pusieron dos a bordo, pero pronto llegaron dos outs para la franela local, dejando todo el peso a Edson García, pero por la vía 53 pusieron fuera de combate a Edson.

