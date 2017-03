Lanzamiento de poder en debut de México

Guadalajara

El empresario y magnate Carlos Slim Helú fue el encargado de lanzar la primera bola del Clásico Mundial de Guadalajara 2017 previo al juego entre México e Italia en el arranque de actividad del Grupo D.

El mexicano más rico del mundo estuvo acompañado también por el ex basquetbolista Horacio Llamas y el histórico Fernando Valenzuela y juntos lanzaron la pelota, junto a ellos estuvieron el empresario Carlos Bremer, y los directivos de Charros Fernando Quirarte y Armando Navarro, para darle paso al Playball en el estadio Charros Panamericano que presentó la mejor entrada de su historia al casi ocupar los 16 mil asientos del inmueble.

En la ceremonia de inauguración del World Baseball Classic (WBC) el ejército mexicano se encargó de hacer una demostración aeronáutica y de salir con las banderas gigantes de México, Italia, Venezuela y Puerto Rico. Fue enseguida que vino la ceremonia de los himnos y durante la interpretación del mexicano una de las abanderadas se desmayó, pero Adrián González, quien se encontraba a menos de dos metros, alcanzó a sostenerla para evitar un golpe.

Los mexicanos más coreados durante la presentación fueron Fernando Valenzuela, José Manuel Rodríguez (capitán de Charros), Roberto Osuna, Óliver Pérez, Sergio Romo (ex Charros), Adrián González y Japhet Amador (jugador de Charros). Por Italia, fue Alex Liddi quien recibió los aplausos por su pasado con el equipo de Jalisco en la LMP.

Tal y como viene sucediendo en los juegos de Charros el ambiente fue excepcional para los locales y al ritmo de "Welcome to the jungle" los italianos fueron recibidos en el diamante del Charros Panamericano que vistió sus mejores galas.