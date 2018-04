Carlos Vela lanza primera bola en juego de Dodgers

El delantero mexicano quien milita en Los Ángeles FC de la MLS, ha tenido una gran temporada y se ha convertido en un referente del equipo; fue el encargado de lanzar la primera bola en el juego de la Grandes Ligas entre Los Dodgers y los Marlins.

Mediante su cuenta de Twitter, el equipo de Los Ángeles compartió un video en el que se observa a Vela y al Manager David Roberts conviviendo y explicándole cono agarrar de forma correcta la pelota.

Skip giving @11carlosV some tips before throwing out tonight’s ceremonial first pitch! #LAFC | #Dodgerspic.twitter.com/YhBx2Fwe6x