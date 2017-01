Obama cierra ciclo deportivo con visita de Cachorros en la Casa Blanca

A cuatro días de que Barack Obama entregue la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump, el mandatario recibió la visita de los Cachorros de Chicago, vigentes campeones de las Ligas Mayores.

"Decían que este día nunca llegaría. Bienvenidos a la Casa Blanca, los campeones de la Serie Mundial, Cubs de Chicago", dijo Obama en la recepción, donde además se declaró como el "fan número uno del equipo".

El equipo que esperó 108 años para ganar el título de la MLB, entregó al presidente una playera con su nombre y el número 44, además de la tradicional bandera con la enorme 'W' firmada por toda la plantilla.

"Gracias a Barack y Michelle Obama por recibirnos en la Casa Blanca", publicaron los Cachorros en Twitter.

Thank you to @POTUS and @FLOTUS for hosting us at the @WhiteHouse! #CubsInDCpic.twitter.com/ffnY6vJl0l