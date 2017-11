Bobby Doerr fallece a los 99 años

Bobby Doerr, ex jugador de las Medias Rojas y perteneciente al Salón de la Fama del Beisbol, falleció este lunes a los 99 años.

Doerr, lució la camiseta del equipo de Boston durante 27 años, como jugador y entrenador.

El ex Segunda Base, jugó toda su carrera con los Medias Rojas y era el jugador más veterano que aún se mantenía con vida.



