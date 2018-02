“Yo no me sentí local” Benji Gil

Guadalajara

Tomateros de Culiacán fueron eliminados por el pésimo relevo largo, porque no hubo bateo oportuno y porque los refuerzos no llegaron nunca. Pero otro aspecto también les jugó en contra, el público. La localía no gravitó en favor de los sinaloenses y Benji Gil, manager de la Nación Guinda, sin tapujos dijo que nunca se sintió local.



"Cuando volteaba y veía a la gente con sus jersey y si me hubieran puesto audífonos que cancelan el ruido sí me hiciera sentido como local, porque veía tanta camisa y me da gusto ver que la gente apoya, yo creí que no vendría mucha gente y si vino mucha gente, para qué motivo, no sé. Me dio gusto que vinieran a festejar un buen juego, pero sinceramente sí se escuchan cosas y no nos sentíamos, bueno, no puedo hablar por los jugadores, pero local no me sentía, no me sentía y como dicen en Culiacán o Tijuana, qué gacho, porque es nuestra tierra y estamos defendiendo los colores de nuestro país, de nuestro beisbol, yo me equivoqué y a la mejor nunca en la vida me lo van a perdonar. Pero yo he tratado de hacer muchas cosas en lo personal por México y por poner el nombre de México en alto".



En cuanto acabó el juego de Culiacán, el del sonido local puso Las Golondrinas, en una muestra de burla a los tomateros y Gil dice que los ataques deberían ser contra él y no contra su equipo.



"Sinceramente no escuche la música, hace dos días me comentaron que le estaban poniendo, por información que me pasaron, porque yo no me di cuenta, que les ponían la canción de El Mechón, cada que un pitcher relevista fallaba, no es y se me haría muy fácil criticar a la gente, tal como se me critica a mí, se lo dejó a cada quien y a ustedes los medios, quienes son los que deben opinar y lo único que puedo decir, completamente se vale que me lo hagan a mí".



¿Guadalajara no es plaza beisbolera?



"Tiene cuatro años Charros aquí, cuatro años que volvió el beisbol a Guadalajara, en mi persona creo que en cuatro años se ha hecho muy beisbolera y me da mucho gusto que esté creciendo el beisbol en una ciudad tan importante en nuestro país. A lo mejor, pero sin menospreciar las demás ciudades de la República, las más importante son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y Guadalajara tenía mucho tiempo ausente el beisbol, siento que el beis va creciendo aquí y felicito a Charros y a su afición, felicito a la ciudad y ojalá siga creciendo esto, porque es importante que las ciudades principales ciudades, donde hay tantos chamaquitos puedan tener sus ídolos del beisbol y aspirar a jugar y poner el nombre de México en alto".



Sobre el desempeño de su equipo en la victoria ante Dominicana, Gil fue claro y señaló le gustó como se entregaron sus jugadores.



"Me quedó con el sabor de boca del último partido, porque era muy fácil salir y no pelear como lo hicieron. Los jugadores se entregaron completamente en este partido y dos es muy respetable".

