Peloteros trabajan al tope para conformar el roster de Pericos

Puebla

Con el reto de obtener una plaza dentro del roster final de los Pericos de Puebla, el pelotero Jonathan Salazar trabaja de manera intensa, consciente de que sólo su buen rendimiento le valdrá para ser nominado por el manager, Lorenzo Bundy, con la ilusión de pronto defender la causa emplumada.

"Me siento muy bien, me siento casi al cien del acondicionamiento físico, pero día tras día hay que ir trabajando con el acondicionamiento para estar al cien al arranque de la temporada que es el 27 de marzo en casa. En el día tras día, en el juego, ponernos en manos de Dios, daremos el 100 por ciento en cada juego, solo las cosas salen con Dios por delante".

Admitió que la competencia al día de hoy en el nido se ha tornado dura, pero a la vez interesante, de ahí que todos los que se encuentran en el campamento plumífero dan lo mejor de sí, pues saben que cualquier titubeo podría poner freno al sueño de jugar en el inicio de la temporada que se avecina.

"Las condiciones son que se debe tener todo al cien, porque hay mucha competencia y es muy buena, solamente aprovechar los errores de cada compañero para irte metiendo en la titularidad y en hacer el equipo. Es muy buena la competencia, somos muchos, si estamos aquí es por algo, simplemente hay que trabajar fuerte, el que mejor trabaje, el que mejor haga las cosas es el que va a estar ahí y Dios por delante como siempre digo".

Tras su primer año con la organización, misma con la que debutó en 2017, Salazar sentenció que si bien existen críticas por la manera en cómo se está conformando al equipo, todo caerá por su propio peso, pues quedó demostrado en el pasado que la juventud no está peleada con la calidad, por lo que la afición podrá contar con el conjunto al que ha estado acostumbrado.

"Yo digo que nada más hablan porque no vienen al estadio a conocer a los jugadores, el año pasado igual fuimos muchos jóvenes y les dimos un campeonato, no se lo esperaban, este año yo creo que ya es justo de que la gente venga, ya saben de qué estamos hechos, no te aseguro un campeonato pero vamos a luchar por ello", recalcó.

Para finalizar, destacó que los ajustes en las normas de la Liga Mexicana sin duda están hechas para mejorar el espectáculo en términos generales, de ahí que no habrá más que adaptarse lo más pronto posible para así estar a tono con el reglamento.





ARP