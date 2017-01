Adrián González ‘no está emocionado’ por mudanza de Chargers

Adrián González no compartió la alegría por la mudanza de los Chargers NFL a Los Ángeles, ciudad en la que juega para los Dodgers de la MLB.

"Aunque vivo en L.A, no estoy muy emocionado por las noticias sobre la mudanza de los @Chargers, pero seguiré apoyando a los Cargadores. #GoBolts", se lee en @Adrian_ElTitan.

Even though I am in LA, I am not very excited for today's news about @Chargers relocating. I'll still be a chargers fan though. #GoBoltspic.twitter.com/4bQ6FX55jz