"Ojalá nos sigan apoyando": Adrián González

Guadalajara

Consciente de que han quedado a deber, Adrián González, capitán de la selección mexicana de beisbol, no pierde la esperanza de que el equipo siga con vida en el Clásico Mundial de Beisbol, pues por increíble que parezca, México aún podría disputar el juego de desempate si vencen esta domingo a Venezuela y Puerto Rico vence a Italia.

"Ganando mañana (hoy) nos ponemos en buena posición por desempate con ellos, si ganamos vamos por el desempate".

Sobre la impaciencia que ha tenido la afición en donde incluso han abucheado, señaló que espera que la gente siga apoyando pues juntos pueden darle vuelta al mal paso.

"Ojalá y sigan ahí con nosotros apoyándonos, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, hasta el último, y vamos a salir con todo para salir por el triunfo y poder darnos una oportunidad de jugar uno más".

Sobre su pobre desempeño, en donde se ha ido de 9-0 en el torneo, sentenció que no ha sentido bien su swing y que solo con trabajo superará la mala racha.

"El swing no se siente exactamente como quiero he tenido pitcheos buenos para batear y no he hecho contacto, soy un hombre de experiencia, lo único que puedo hacer es seguir trabajando".