Mets hace oficial la llegada de Adrián González

El mexicano Adrián González y los Mets de Nueva York llegaron a un acuerdo para firmar un contrato por un año.

Luego de esto, El Titán vestirá su quinta camisola en la Grandes Ligas.

Mediante su cuenta de Twitter, los Mets hizo oficial la noticias acompañado del mensaje:"Hemos fichado al cinco veces Juego de Estrellas Adrián González por un contrato de un año".

El cinco veces elegido al Juego de Estrellas, registra un promedio al bate de .288 con 311 cuadrangulares en su carrera.

Asimismo, mediante su cuenta de Twitter, González mostró su alegría de fichar con el equipo de Nueva York.

I am extremely excited and ready for the 2018 season. Looking forward to a great ride with my new teammates and coaches with the @Mets

Can’t wait for #SpringTraining to start.

I am ready! Are you? pic.twitter.com/biW0hTTR1e