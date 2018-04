Warriors vencen en Spurs y los dejan al borde de la eliminación

Los Angeles, California

Los Spurs, sin Gregg Popovich en el banco luego del fallecimiento de su esposa el miércoles, cayeron 97-110 en San Antonio ante los Warriors y quedaron al borde de la eliminación en los playoffs de la NBA.

Los texanos perdieron sus dos primeros partidos en la cancha de Golden State y, con 0-3 en la serie, están a un partido de decir adiós a la postemporada.

La campaña de San Antonio ha estado marcada por las lesiones, entre ellas la de su mejor jugador, el alero Kawhi Leonard, quien solo ha disputado nueve choques.

Los locales aguantaron el tipo hasta el descanso, cuando solo cedían por seis puntos, pero a partir del tercer cuarto los visitantes imprimieron un ritmo más al juego y los Spurs, con un equipo repleto de veteranos, no pudo seguirlo.

Y eso que los Warriors no han podido contar para esta serie con su base estrella Stephen Curry, por lesión. Pero no lo han echado de menos. No en vano, el primer partido lo ganaron por 19 puntos (113-92), el segundo por 15 (116-101) y el de este jueves por 13.

El estelar Kevin Durant, con 26 tantos, nueve rebotes y seis asistencias, fue el mejor de los vigentes campeones y estuvo siempre bien acompañado por dos de los otros tres All-Star del equipo: Klay Thompson (19) y Draymond Green (10).

Durant se retiró del encuentro a mediados del último cuarto tras torcerse el tobillo.

Por los Spurs, LaMarcus Aldridge, con 18 puntos y 10 capturas, estuvo demasiado solo.

El escolta argentino Manu Ginóbili, que podría haber disputado el penúltimo partido de su carrera a sus 40 años, se marchó sin ver aro en 16 minutos mientras el español Pau Gasol se quedó en seis y siete rebotes saliendo también desde la banca.

El cuarto juego se disputará de nuevo en San Antonio este domingo.