Niño bailador conquista el juego Warriors-Cavs

En un juego que enfrentó a las estrellas más grandes de la NBA en la actualidad, fue un pequeño quien se robó los reflectores.

Durante el medio tiempo del enfrentamiento de los Warriors de Golden State contra los Cavaliers de Cleveland, Tavaris Jones, un niño de cinco años de edad, realizó una demostración de baile en medio de la duela.

ICMYI: Last night Tavaris from @TheEllenShow killed it with our @CavsScreamTeam ! pic.twitter.com/FBwoeKKx8b

Los pasos del infante asombraron a los aficionados congregados en la Arena Quicken Loans, en tanto Stephen Curry, LeBron James y Kevin Durant, entre otros, reposaban en los vestidores.

Los Warriors volvieron a vencer a los Cavs con pizarra de 118-108; ya se habían llevado un triunfo en la cartelera navideña (99-92).

🎶 I be movin' clean, I don't even try. 🎶



5 year old Tavaris from @TheEllenShow just CRUSHED IT with our @CavsScreamTeam!



#CavsBHC || #MLKDaypic.twitter.com/69owZicoxW