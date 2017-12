Stephen Curry reaparece en victoria de Warriors

Ciudad de México

El base Stephen Curry reapareció con 38 puntos y catapultó aún más la ofensiva del campeón Warriors de Golden State, que se impuso 141-128 a Grizzlies de Memphis.

Este encuentro de temporada regular de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), marcó el regreso de la estrella, después de una ausencia de 11 encuentros, tras aquella espeluznante torcedura del tobillo derecho durante el partido ante Pelicans de New Orleans.

“Se siente bien la victoria después de once juegos de no participar. Ya quería hacerlo con estos muchachos. Ahora quiero establecer un ritmo y mantenerme, ese es el objetivo”, declaró Curry, quien sólo estuvo 25:36 minutos en la duela, porque el entrenador Steve Kerr le tiene consideraciones para no fatigarlo.

Pero ese fue tiempo suficiente para plasmar la importancia en la ofensiva de Warriors, respaldada por Kevin Durant, quien esta noche tuvo 20 unidades y durante la ausencia de Stephen comandó la quinteta.

Curry fue un espectáculo de meter triples en el aro, al encajar 10 de 13 intentos y fue secundado por Klay Thompson, quien realizó cinco de 11, en los 21 puntos que aportó en la pizarra, en tanto David West fue líder en rebotes con 11 y Durant en asistencias con nueve.

Memphis presentó una ofensiva colectiva en la que todos sus componentes en la duela anotaron, siendo el máximo productor el español Marc Gasol con 27, escoltado de Tyreke Evans con 22 y Kobi Simmons con 17.

Anotación por cuartos

Grizzlies 38 29 31 30- 128

Warriors 40 38 38 25- 141