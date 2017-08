Tri de basquetbol, contra todo en la Copa América

Ciudad de México

La selección mexicana de basquetbol debuta en una semana en la AmeriCup, el torneo más importante a nivel continental, que estrena formato con tres sedes y 12 equipos. El cuadro tricolor enfrentará a Puerto Rico el viernes 25 en el duelo inaugural del Grupo A en Medellín, Colombia, un sector que también integran el equipo local y Brasil.

Sin embargo, la nueva aventura del cuadro dirigido por el español Sergio Valdeolmillos comienza con dos obstáculos: la ausencia de varios jugadores y la falta de una preparación adecuada.

"A la Americup vamos con buenas expectativas, no llevamos el mejor equipo, pero tampoco nos vamos a estar lamentando, somos los que somos; seremos competitivos, no vamos a ver qué pasa, sino como siempre, a competir para ganar, para pasar a la fase final (del torneo) en Argentina", señaló el coach.

La ausencia más destacada es la de la estrella del equipo, Gustavo Ayón del Real Madrid español, quien prefirió no acudir al llamado, como ya ocurrió con el torneo Preolímpico en Italia el año pasado antes de los Juegos de Río, aunque el preparador reiteró que no está descartado para volver en un futuro.

"Tiene las puertas abiertas de la selección y fue convocado, incluso se habló de la posibilidad de venir; lleva una carga muy importante de partidos desde el año pasado y tomó la decisión de no asistir, pero aquí no se ha retirado nadie, ni Gustavo, ni Orlando Méndez, cada uno tiene sus circunstancias, su familia y no estuvieron, eso no quiere decir que el año que viene no regresen".

Sin El Titán, la responsabilidad de cargar con el equipo volverá a caer en Jorge Gutiérrez, ex jugador de la NBA y que participó en la Liga de Verano con los Blazers de Portland, quien asume su rol.

"Es el segundo año que desafortunadamente no viene Gustavo, lo respetamos, pero estamos tres que somos líderes en general (junto a Francisco Cruz y Héctor Hernández), pero somos un grupo muy unido, todos tenemos el mismo peso, nos sentimos cómodos al representar a nuestros compañeros dentro y fuera de la cancha, estamos los que estamos y a seguir".

A estas bajas se unió de forma inesperada la de Juan Anderson, que viajó a España para probarse con el Murcia, por lo que abandonó la concentración y no estará en el torneo que se disputa a partir de la próxima semana en Colombia.

"Estuvo con nosotros hasta el domingo, pero llegó un club que quiere hacerle una prueba, ficharlo y no respetó el tema de la selección nacional; no estoy muy de acuerdo con ello, pero los jugadores viven de los equipos, aquí se trata de representar a su país, pero tienen un trabajo. En el caso de (Pedro) Meza (su ausencia) es por un tema familiar, personal, que no voy a revelar", contó Valdeolmillos.

En el caso de Anderson el reemplazo será Idris Alvarado, quien ocupará la plaza autorizada por FIBA para un naturalizado, ya que Álex Pérez contará como mexicano y se prevé que sea el armador, ante la baja también de Paul Stoll que se recupera de una operación en la rodilla.

SIN AMISTOSOS

No obstante, esta nueva versión de la selección mexicana tendrá poco tiempo para probarse en la duela, ya que en la planificación no hubo partidos de preparación, por lo que la primera vez que estén juntos en la cancha será en Medellín.

"Tenemos un equipo más joven, pero con potencial ofensivo, las debilidades las veremos cuando enfrentemos a otros equipos, no soy capaz de calcularlas, pero tenemos química, un sentido colectivo de juego bastante bueno y eso a veces suple la calidad, los roles están definidos, jugamos de forma ordenada, aunque no sabemos hasta qué puntos llegamos porque no tenemos partidos de preparación", concluyó el entrenador.