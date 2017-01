Los Celtics de Boston lucirán publicidad en su jersey

El uniforme de los Celtics, uno de los equipos históricos del basquetbol, tendrán un parche con el logotipo de GE en el costado superior izquierdo del pecho. El equipo anunció el miércoles que logró un acuerdo por tres años con la compañía; los detalles económicos no fueron divulgados.

Excited to welcome @generalelectric to the #Celtics Family! For more information on our innovative partnership: https://t.co/FxvkqMmNExpic.twitter.com/Y2wyw3QB3k