Policía de Los Ángeles realiza espectacular enceste

Un momento espectacular se vivió en el departamento de policías de Los Ángeles cuando Arius George logró encestar el balón de espalda, con solo una mano y desde el otro lado de la cancha.

Mendiante su cuenta de Twitter, el departamento compartió un video donde se ve a George realizar la hazaña.

Who knew one of our LAPD officers had these skills??? Look at Officer Arius George drain this crazy shot!!! Looks like an @espn Top 10 Play to us. Any other Department up for the challenge?? pic.twitter.com/4gaGBO60Df