Lo básico para entender los juegos NBA en la CdMx

Esta noche, en la Arena Ciudad de México, se diputará el primero de los dos juegos históricos de la NBA que por primera vez albergará el país. Dos partidos con los que la liga más competitiva del mundo decidió celebrar 25 años de presencia en México.

Seguramente, al igual que la Fórmula Uno o la NFL, no faltará quien, a pesar de no tener idea de cómo se juega, o los equipos que vienen a la capital, estarán en la Arena, en primera fila, porque un tren así no pasa todos los días.

Por ello, aquí te dejamos lo más básico sobre los tres equipos que este jueves y sábado le sacarán brillo a la duela.

MAVERICKS DE DALLAS

El equipo fundado en 1980 será el primero que, administrativamente, visite a los Suns de Phoenix en la Arena Ciudad de México. En su historia solo han ganado un título de la NBA.

Los 'Mavs' son entrenados por Rick Carlisle, quien jugó baloncesto profesionalmente con Boston Celtics, New York Knicks y New Jersey Nets, equipo con el que finalmente se retiró para después comenzar su carrera de entrenador.

Sus uniformes son elegantes y estrictamente apegados con los colores del escudo del equipo. El conjunto principal es todo en color blanco con algunos vivos en los costados color azul, el alternativo es color azul cielo y tonos azul oscuro y blanco en los bordes del short y el jersey; el tercer uniforme es todo en color azul oscuro y una franja horizontal, a la altura del pecho, en color azul cielo.

El equipo representativo de la División Suroeste, de la Conferencia Oeste, juega sus encuentros como local en el American Airlines Center, un inmueble localizado en las cercanías del centro de Dallas que también es utilizado para partidos de hockey sobre hielo. Tiene capacidad para 19 mil 200 espectadores y es casa también de los Dallas Stars, de la NHL.

Su máxima estrella, en la actualidad, es el alemán Dirk Nowitzki, quien lidera los récords del club en puntos y rebotes totales; ha sido elegido 10 veces al equipo All Stars, dos de ellas como titular.

Llegan a México hundidos en la última posición de la Conferencia Oeste, pues apenas suman 11 victorias por 27 derrotas.

SUNS DE PHOENIX

Los Soles, como en México se le conoce al equipo con sede en Arizona, fue fundado en el lejano 1968, nunca ha ganado unas Finales de la NBA a pesar de haber llegado en dos ocasiones a esta instancia. Serán los locales administrativos en la Ciudad de México para los partidos del jueves y sábado.

Su coach Earl Watson jugó en ocho equipos diferentes de NBA en trece años de carrera, se retiró con los Blazers de Portland en 2014. Su estancia en el país es muy especial debido que tanto sus abuelos, como su madre, son de origen mexicano; los Suns son su segundo equipo al que dirige, pues antes tuvo un periodo de un año como asistente en los Austin Spurs.

Los Soles también tienen tres uniformes que dividen en titular, alternativo y tercero: el primero de estos es blanco con un par de franjas naranjas en los costados del jersey y short, en el alternativo el color es morado con franjas naranjas en los bordes y el tercero es completamente naranja con las mismas franjas en color morado.

Su estadio será, por dos días, la Arena Ciudad de México, aunque normalmente disputan sus encuentros en el Talking Stick Resort Arena, un moderno complejo ubicado en el corazón de Phoenix, Arizona, con capacidad para 18 mil 422 asistentes. Su flamante estructura ha sido sede en dos ocasiones del Juego de Estrellas de la NBA.

Hay que seguir a Eric Bledsoe en esta temporada, pues lidera la ofensiva con un promedio de 20.4 puntos por juego, también es líder en asistencias y robos por partido.

Llegan a México en la penúltima posición de la Conferencia Oeste, solo por encima de su rival de esta noche (Mavericks), pues suman 12 victorias por 26 descalabros.

SPURS DE SAN ANTONIO

Los Spurs son un equipo con sede en Texas, fundado en 1967 y ganador en cinco ocasiones del anillo de campeón de la NBA, al igual de los Mavs y los Suns, también pertenecen a la Conferencia Oeste de la liga.

San Antonio es entrenado por el experimentado Gregg Popovich, quien tomó las riendas del equipo desde 1996 y los ha llevado a conquistar cinco títulos. Aunque Popovich no jugó baloncesto profesionalmente, tiene una amplia trayectoria en el circuito, además de haber sido designado como el sucesor de Krzyzewski en la selección de Estados Unidos.

Los colores que el equipo utiliza para sus tres uniformes con el blanco, el negro y el gris, siendo este primero la base para el jersey de titular, únicamente con un par de franjas negras en los costados, el segundo uniforme es negro con las mismas franjas en color gris, mientras el tercer uniforme lleva como base el gris y unas delgadas líneas negras en los bordes del jersey y short.

El AT&T Center es el cuartel general de los Spurs. Ubicado en la Ciudad de San Antonio y con capacidad para 18 mil 797 aficionados. El complejo también alberga partidos de basquetbol femenil y hockey, siendo casa de las Estrellas de San Antonio y el San Antonio Rampage, respectivamente; también se han celebrado funciones de UFC y WWE.

Kawhi Leonard, Tony Parker y LaMarcus Aldridge, son los líderes en ofensiva del equipo, ocupando el primer puesto en puntos por juego, asistencias y porcentaje de tiros libres, respectivamente; el español Pau Gasol brilla en la defensiva, ocupando el primer lugar en rebotes y bloqueos por partido.

A diferencia de los otros dos equipos, los Spurs llegan a la Ciudad de México como escoltas de los Warriors en la Conferencia Oeste. Con 30 triunfos y solo 8 derrotas, se ubican en la segunda posición.