Muere jugador de basquetbol tras sufrir un paro cardiaco

Zeke Upshaw, jugador de la Liga de Desarrollo de la NBA falleció a la edad de 26 años, luego de estar hospitalizado por dos días tras sufrir un paro cardiaco a 40 segundos de finalizar el partido entre Grand Rapids Drive y Long Island Nets.

La mamá de Upshaw fue quien dio a conocer la lamentable noticia, la cual fue anunciada en la cuenta de Twitter de los Grand Rapids Drive, equipo filial de los Pistons.

"Luego de los continuos esfuerzos del equipo médico de Spectrum Health, Zeke falleció a las 11:16 a.m. Gracias a la familia, compañeros de equipo, amigos, entrenadores, fans y personas cercanas por sus plegarias y apoyo durante un período tan difícil", escribió la madre del jugador de 26 años.

Statement from Jewel Upshaw, Zeke's mother: “After continued efforts from the medical team at Spectrum Health, Zeke made his transition at 11:16 am. To family, friends, teammates, coaches, fans & confidants, thank you for your prayers and support during this most difficult time. pic.twitter.com/1AutFtIFwU

Tras esta tragedia, el equipo dio sus condolencias a los familiares de Zeke Upshaw.

"La familia Drive está de luto por la trágica pérdida de Zeke Upshaw. Poseía una calurosa personalidad y fue un gran representante de nuestra organización dentro y fuera de la duela", publicaron en sus redes sociales.



Statement from the Drive: "The Drive family is mourning the tragic loss of Zeke Upshaw. He had a warm personality and was a tremendous representative of our organization both on and off the court. Our thoughts are with all of Zeke’s family and friends during this difficult time." pic.twitter.com/FxQtaJoqbG