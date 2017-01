Maverick vs. Suns en vivo: SIGUE LAS ACCIONES

La Arena Ciudad de México recibe esta noche el duelo entre los Mavericks de Dallas y los Suns de Phoenix, el primero de dos encuentros que se celebrarán en dicho inmueble.

Ambos equipos llegan en la parte baja de la Conferencia Oeste, pero esta noche podrían empezar a repuntar el camino.

SIGUE LAS MEJORES ACCIONES:

21:46 horas: ¿Quién dice que las jugadas ofensivas son lo único vistoso? Ahí les dejamos este enorme tapon de los Mavericks.

21:44 horas: Aparece la figura del alemán Dirk Nowitzki que se luce con una estupenda clavada para los 'Mavs' | Dallas 36-35 Phoenix

SEGUNDO CUARTO

21:35 horas: Terminó el primer cuarto. Duelo apretado en la Arena Ciudad de México. | Dallas 32-29 Phoenix

End of the 1st in Mexico City. @sdotcurry 9 points and @DeronWilliams has 8. #DALatPHX#NBAMexico25pic.twitter.com/9Y8BXsBM9p