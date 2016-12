El emotivo reencuentro de dos hermanos separados por la guerra

Matt Farrell, de 21 años de edad, se llevó el mejor regalo de Navidad, tal vez de su vida, cuando en la duela del basquetbol colegial, después de la victoria 77-62 de Notre Dame sobre Colgate, apareció su hermano Bo, quien es primer teniente del Ejército de Estados Unidos, activo en Afganistán, y a quien esperaba hasta febrero de 2017.

En la arena, un video se proyectó y Matt pensó que se trataba de un mero recordatorio de la próxima visita de su hermano; sin embargo, Bo apareció y no quedó un rostro con al menos una mueca de alegría por el emotivo reencuentro.

