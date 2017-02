Mark Cuban llama ‘Pinocho’ a Trump

El dueño de los Mavericks de Dallas Marc Cuban llamó 'Pinocho' a través de su cuenta de Twitter al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Cuban ha tenido roces con Trump, a quien inclusive invitó a debatir cuando se encontraba haciendo campaña, donde el vencedor se llevaría 10 millones de dólares y lo comparó con el famoso muñeco de madera, quien soñaba con ser un niño y que al decir mentiras crecía su nariz.

"Es una pérdida de tiempo tratar de convertir a Pinocho en un verdadero presidente. El enfoque deber ser entre Gepetto y los legisladores que están cerca de él", publicó en redes sociales el dueño de los Mavericks.

It's a waste of time to try to turn Pinocchio into a real President. The focus needs to be on the Geppettos and legislators around him