Ginóbili, decepcionado con el resultado

Ciudad de México

El argentino Manu Ginóbili terminó el partido ante los Suns de Phoenix como el segundo mejor anotador de los Spurs de San Antonio con 16 unidades, pero se mostró decepcionado con la actuación del equipo en la derrota por 108 a 105.

"Fue un juego pobre de nuestra parte, tuvimos un mal arranque, estuvimos erráticos ofensivamente, además Devin Booker salió inspirado (39 puntos) y dependimos mucho de Kawhi Leonard (38), pero falta un montón en la temporada", afirmó.

Durante el encuentro, el sudamericano fue de los más aplaudidos por la afición mexicana, por lo que se dijo contento por el ambiente, pero no por el resultado.

"Ha sido un placer, me encanta venir, además como estamos a dos horas de San Antonio es un viaje sencillo, me gustaría estar un par de días más para recorrer la ciudad; me voy contento por el afecto, pero no por el aspecto deportivo".

El argentino descartó que la derrota ante los Suns, uno de los peores equipos de la Conferencia Oeste, sea una lección, porque a los Spurs les sucedió algo similar contra Milwaukee.

"Venimos de perder en casa hace dos juegos, y hoy otra vez no estuvimos bien, dependíamos de un tiro al final para ganar, contra Milwaukee lo fallé yo, ahora le tocó a Danny Green, pero como equipo experimentado, tendríamos que definir estos juegos antes".

Triste por el resultado, Manu aseguró que es muy pronto para pensar en playoffs o en enfrentar a Golden State o Cleveland.

"Falta una eternidad, nuestra idea es mejorar día a día y hoy dimos un paso para atrás; es una desilusión, estamos lejos de nuestro mejor rendimiento, a este nivel no nos va a alcanzar", concluyó.