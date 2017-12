Magic Johnson e Isiah Thomas se reencuentran luego de 26 años

Después de 26 años de no hablarse, los ex basquetbolistas Magic Johnson e Isiah Thomas se reencontraron para solucionar sus problemas y terminar con la disputa, así lo publicó la NBA en un video.

"Eres mi hermano, así que déjame pedirte perdón si te he hecho daño", fueron las palabras del que fuera jugador de los Lakers, ya que alguna vez aceptó en un libro que debido al problema, Thomas estaba vetado del 'Dream Team'.

En la década de los 80s, ambos eran de los mejores jugadores de la liga, además de ser "como hermanos" relataban; sin embargo,un rumor sobre que Isiah reveló información sobre que Magic era homosexual y portador de VIH, terminó con su amistad.

Finalmente las leyendas de la NBA, finalizaron la disputa con un largo abrazo, donde también hubo lágrimas.



“Let me apologize to you. If I hurt you. That we haven’t been together.”#PlayersOnlyMonthlypic.twitter.com/nDpfDfZek8