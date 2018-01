Deportistas argentinos piden apoyo para Ginóbili en Juego de Estrellas

Los futbolistas Lionel Messi y Sergio Agüero, junto con el tenista Juan Martín Del Potro, se sumaron a una campaña que pretende llevar a Emmanuel Ginóbili al Partido de la Estrellas de la NBA.

En la recta final de la votación en las redes sociales, que termina este lunes, el capitán del Barcelona escribió: "Banquemos todos a Manu Ginobili, un fenómeno de nuestra Argentina que merece estar en el #AllStar de la NBA".

La publicación en su cuenta de Facebook recibió más de tres mil compartidas y cerca de 100 mil reacciones. Con casi 90 millones de seguidores, el referente de la selección albiceleste de fútbol puede ser una pieza clave para que su compatriota alcance su tercer Juego de las Estrellas, luego de participar de las ediciones de 2005 y 2011.

Sergio Agüero también pidió por la misma causa en su cuenta de Twitter al proponer: "Llevemos a @manuginobili al #AllStar #NBAVote Manu Ginobili. Cada RT es un voto!".

Sus compañeros del seleccionado Paulo Dybala y Gabriel Mercado también compartieron esta propuesta para llevar al jugador de 40 años nacido en Bahía Blanca a la gran fiesta de la NBA que se celebrará del 16 al 18 de febrero en Los Ángeles.

Por su parte, el tenista Juan Martín del Potro en la previa del Abierto de Australia también compartió este deseo desde su cuenta de Twitter al escribir: "Apoyemos a @manuginobili que merece ir de nuevo al #AllStar y mucho más"

Apoyemos a @manuginobili que merece ir de nuevo al #AllStar y mucho más. #NBAVote Manu Ginobili 🏀🙌

Cada RT es un voto!



//



Let’s all support @manuginobili. He deserves to be in the #AllStar once again, and much more!!

Please RT!!