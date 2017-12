Los Lakers retiran los números de Kobe Bryant

Como leyenda, los Lakers de Los Ángeles honraron a Kobe Bryant, uno de sus jugadores más icónicos. El cuadro angelino retiró los dorsales 8 y 24, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NBA en lograr que dos números le sean retirados.

El cinco veces campeón fue condecorado con una ceremonia en la arena del Staples Center, donde la Mamba Negra se convirtió en uno de los principales referentes del equipo y vivió algunas de sus más grandes experiencias como profesional.

"To now be a part of that wall means everything to me. I think legacy is really important." - @kobebryant

“Desde ahora, ser parte de esa pared significa todo para mí. Pienso que el legado es realmente importante”, expresó Bryant en conferencia de prensa. “Antes de cada partido me enfocaba en mirar hacia arriba, para recordarme para qué estoy jugando”.

"Before every game I made it a point to glance up there to remind me what I'm playing for." - Kobe Bryant on his jersey in the rafters