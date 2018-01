Jugadores de la NBA G usan uniformes de Bob Esponja

Jugadores de los Delaware 87ers y de los Fort Wayne Mad Ants, de la NBA G, salieron a la duela usando uniformes alusivos a series animadas, en conmemoración de la Night Nikelodeon.

El cuadro de los 'Sevens' salió con el uniforme de Bob Esponja, mientras que el cuadro de Indiana vistió con una indumentaria de los Rugrats, la cual sorprendió a todo el público.

Al final de su suo, dichas indumentarias fueron autografiadas y subastadas con fines benéficos.

😡🐜👶 @TheMadAnts relived childhood memories with their Rugrats-themed uniforms for '90s Night! #NBAGLeague



📷: Cary Gerber pic.twitter.com/IA0iwU1OhU