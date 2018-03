Jugador de Liga de Desarrollo de la NBA sufre paro cardiaco

El jugador de los Gran Rapids Drive, Zeke Upshaw, se desvaneció durante el juego contra Long Island Nets de la NBA G League, quien fue llevado al hospital para ser atendido tras sufrir un paro cardiaco.

El lamentable acontecimiento se dio a 40 segundos de que finalizara el partido de la Liga de Desarrollo; donde recibió la atención médica previo a ser trasladado.

Upshaw, jugador de 26 años de la filial de los Pistons, se encuentra en estado crítico, a pesar de que en redes sociales se llegó a decir que ya había fallecido, el equipo desmintió este rumor.



Update on Zeke Upshaw: The recent tweets regarding Zeke's passing are incorrect. He remains under the care of physicians at Spectrum Health.