Al finalizar el partido que culminó con victoria para los Rockets por 92-111 ante los Buck, James Harden tomó el balón de juego y lo regaló a una aficionada que cumplió 100 años.

La festejada tuvo un feliz cumpleaños gracias al basquetbolista, quien firmó la esférica e intercambió palabras con ella antes de entregar el obsequio.

That moment you get the game ball from @JHarden13 on your 100th birthday. 🎂 pic.twitter.com/sRBueSShDW