Los Gasol a hacer historia: llegarán a 25 duelos

Ciudad de México

Han sido 24 ocasiones en que Pau Gasol y Marc Gasol han pisado la misma duela, el mismo día, en un juego de temporada regular pero con equipos distintos. Es una historia que ya conocemos pero que esta noche llegará a un número que les permitirá seguir acrecentando su legado en la liga y en España: cuando los Memphis enfrenten a San Antonio, los españoles habrán protagonizado su duelo número 25 en la NBA, rompiendo el empate que habían tenido con los hermanos John y Jim Paxson siendo a partir de hoy la quinta pareja que más veces ha estado frente a frente.

El 22 de diciembre del 2008 será un día que ninguno de los dos olvidará, ya que fue esa noche, en el Staples Center de Los Ángeles, donde compartieron la duela por primera ocasión como jugadores NBA. Esa vez, Lakers venció 105-96 a los Grizzlies, con una actuación de 15 puntos y siete rebotes de Pau.

Después de ese momento inició la gran racha que ha llegado hasta la temporada 2017-2018. La calidad de ambos basquetbolistas y la fortuna de tener salud los ha llevado hasta este miércoles 29 de noviembre, en el que por la noche habrán llegado a 25 cotejos en los que en dos jerseys aparece el mismo apellido, y de esta forma, se quedarán en el quinto sitio de más duelos entre hermanos en la liga, aunque están lejos, muy lejos, de lo que Tom y Dick Van Arsdale acumularon: 56 choques.

Aunque han vivido un camino distinto en sus carreras, ambos comparten el ADN del basquetbol, y ellos reconocen los puntos que los hacen iguales dentro de la duela, aunque se estén enfrentando, como pasará esta noche.

"Somos jugadores de equipo. Tenemos el mismo estilo de juego y entendemos el baloncesto de la misma manera. Nos han criado así", dijo Marc.

Los españoles registran 24 juegos de temporada regular frente a frente, pero tienen más cosas qué contar, como que fueron titulares para el Juego de Estrellas de 2014-2015 y como que se enfrentaron seis veces en los playoffs de la campaña anterior, una serie que ganó Spurs 4-2.

Esta noche, en el AT&T Center de San Antonio, chocarán dos equipos con caras muy distintas. Spurs con marca de 13-7 siendo el segundo lugar de su división y el tercer sitio de la Conferencia Oeste, mientras los Grizzlies van 7-12, cargando una racha de ocho derrotas.

Es por lo anterior, que Marc llegará a este choque rodeado por el tema de la reciente despedida del coach David Fizdale, luego de que éste mantuvo al jugador en la banca durante todo el último cuarto de la derrota del domingo contra los Nets de Brooklyn, y ese fue uno de los temas que se le preguntaron a Pau (quien jugó en Dallas) antes de volver a San Antonio para verse las caras con su hermano.

"(Marc) estaba decepcionado acerca del juego. Marc es un competidor y quiere jugar. Para él no volver a la duela en el último periodo no fue algo bueno", dijo Pau. "Es raro el momento en que esto se da pero no creo que Marc tenga algo que ver con esta decisión".

El duelo fraternal ha estado a favor de los equipos de Pau (Lakers, Chicago y San Antonio) con una marca de 14-10, y para no perder el tiempo, luego del duelo de esta noche se volverán a ver las caras dos días después, el viernes, cuando los Grizzlies regresen a casa para ser anfitriones de los Spurs.

"Esperas que todo trabaje bien para los Grizzlies, especialmente porque mi hermano está ahí y quiero que él esté bien y le esté yendo bien", comentó Pau para luego hablar (en tono de broma) de lo que les tocará experimentar. "La franquicia (de los Memphis) ha tomado una decisión para que mejoren las cosas y espero que eso sea así, pero no durante los próximos dos partidos, que jugamos contra ellos. De ahí en adelante que lo hagan todo muy bien".