“Trump no nos preguntará”

Ciudad de México

Los partidos de la NBA de temporada regular en la Ciudad de México se llevaron a cabo una semana antes que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump tome posesión en el cargo.

Aunque la visita de los Suns, los Spurs y los Mavericks no tuvo un condimento político, el coach de San Antonio, Gregg Popovich, se refirió a la situación y aseguró que más allá de la buena relación de la Liga con México, esto no será determinante a nivel de naciones.

“Por cómo está la situación política ahora, no estoy seguro que la NBA tenga mucho por decir o por hacer para decidir qué va a pasar entre México y Estados Unidos, la Liga siempre ha buscado la equidad y la justicia, y eso ha sido en el tema racial, o en la igualdad, (el comisionado) Adam Silver siempre ha enarbolado esa bandera y cuando nos preguntan, todos nos sentimos libres y obligados a dar nuestras opiniones, y varios lo hicimos en las elecciones, así que levantaremos la voz cuando se requiera. Pero no estoy seguro que la NBA estará involucrada en la relación entre México y Estados Unidos, no creo que Trump nos vaya a preguntar”, señaló en conferencia de prensa.

Sin embargo, el veterano entrenador aseguró que no solo para la Liga, sino para los equipos, es interesante jugar fuera de las fronteras de Estados Unidos y Canadá, para intentar hacer más popular el deporte alrededor del mundo.

“No solo es importante, sino que es divertido para nosotros, para los aficionados, es un deporte global, así que jugar este partido (Suns-Spurs en la Ciudad de México) ayuda a promover eso y a que el juego crezca, crea raíces, y en lo personal me gusta viajar, a todo el staff, a los jugadores, lo hemos hecho en la última década, así que es una de las metas de la Liga, y en lo que creo”.

Por su parte, Earl Watson, coach de los Suns de Phoenix, hizo un balance sobre estos días que pasó su equipo en la Ciudad de México, al fungir como local en los partidos del jueves (ante Dallas) y del sábado (Spurs) y afirmó que se llevan una gran experiencia.

“Nos sentimos como en casa, México ha sido fantástico, involucrarse en la comunidad, visitar los museos, estar con la gente, la comida siempre es increíble, hemos construido buenas relaciones para la familia de los Suns, así que sentimos que estamos en nuestra segundo hogar”, concluyó.