La épica descripción de Stephen Curry sobre Trump

Ciudad de México

Stephen Curry está con el jefe de la firma deportiva Under Armour, Kevin Plank, quien describió a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, como un asset (activo) para el crecimiento del país, aunque la estrella de Golden State Warriors omitiría un par de letras.

"Estoy de acuerdo con esa descripción, si quitas el et del asset (activo)"; es decir, Trump es un "ass" para Stephen.

Ante esta respuesta, Kevin Plank de inmediato rechazó cualquier postura a favor de las políticas adoptadas por el presidente estadunidense sobre migración y grupos minoritarios, ya que su aseveración responde a la perspectiva empresarial.

Incluso, en entrevista para The Mercury News, Curry reveló que charló por teléfono con personal cercano al mandamás de Under Armour para "entender qué estaba pasando. El comunicado que Kevin hizo esta mañana, y lo que me dijo anoche, esa es la Under Armour que conozco".

Curry, en el verano de 2015, extendió su contrato con Under Armour hasta el 2024 y, según la revista especializada Business Insider, el valor de la compañía aumentaría hasta los 14.000 millones de dólares.